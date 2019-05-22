Кристиан Пулишич: помню, как в детстве ходил на матч "Челси", смотрел на Дрогба, Лэмпарда

Новичок "Челси", американский полузащитник Кристиан Пулишич вспомнил, как в семилетнем возрасте ходил на матч своей нынешней команды - семья Пулишича тогда на небольшой срок переехала жить в Англию.

"Я помню, как посещал несколько больших матчей АПЛ с папой. Помню, что ходил и на "Челси". Смотрел на Дрогба, на Лэмпарда. Запомнилось, что Дрогба забил пенальти.

Я думаю, что могу быть эффективен на обоих флангах атаки. В Дортмунде у меня была возможность играть на обоих флангах, но у меня также есть опыт игры на позиции десятки в сборной, поэтому мне комфортно на любой атакующей позиции. Но удобнее мне играть на флангах.

Мне нравится стиль игры "Челси". Свободно развивающаяся, атакующая система, которая хорошо подходит моей игре", - цитирует Пулишича пресс-служба "Челси".
Теги: Лэмпард Дрогба Пулишич Челси
Сегодня, 13:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама