Кристиан Пулишич: помню, как в детстве ходил на матч "Челси", смотрел на Дрогба, Лэмпарда

Новичок "Челси", американский полузащитник Кристиан Пулишич вспомнил, как в семилетнем возрасте ходил на матч своей нынешней команды - семья Пулишича тогда на небольшой срок переехала жить в Англию."Я помню, как посещал несколько больших матчей АПЛ с папой. Помню, что ходил и на "Челси". Смотрел на Дрогба, на Лэмпарда. Запомнилось, что Дрогба забил пенальти.Я думаю, что могу быть эффективен на обоих флангах атаки. В Дортмунде у меня была возможность играть на обоих флангах, но у меня также есть опыт игры на позиции десятки в сборной, поэтому мне комфортно на любой атакующей позиции. Но удобнее мне играть на флангах.Мне нравится стиль игры "Челси". Свободно развивающаяся, атакующая система, которая хорошо подходит моей игре", - цитирует Пулишича пресс-служба "Челси".