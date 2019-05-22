Иван Ракитич может продолжить карьеру в Англии
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Барселоной" о трансфере полузащитника Ивана Ракитича.
По информации Daily Record, каталонский клуб намерен продать футболиста за €55 млн. В переходе хорватского игрока заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер.
В чемпионате Испании Ракитич принял участие в 34 матчах, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.
"Газета.ру"
По информации Daily Record, каталонский клуб намерен продать футболиста за €55 млн. В переходе хорватского игрока заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер.
В чемпионате Испании Ракитич принял участие в 34 матчах, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.
"Газета.ру"