Иван Ракитич может продолжить карьеру в Англии

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Барселоной" о трансфере полузащитника Ивана Ракитича.

По информации Daily Record, каталонский клуб намерен продать футболиста за €55 млн. В переходе хорватского игрока заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер.

В чемпионате Испании Ракитич принял участие в 34 матчах, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.

"Газета.ру"
Теги: Ракитич Барселона Ла Лига АПЛ Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:07
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