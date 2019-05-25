"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Гее из "Эвертона"

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" проявляет заинтересованность в покупке хавбека ливерпульского "Эвертона" Идриссы Гея.

Как информирует Sky Sports, с манкунианцев требуют ?35 млн за игрока. Помимо англичан, в Гее заинтересован французский клуб «Пари Сен-Жермен».

По оценке Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет €20 млн.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Эвертон
Сегодня, 16:03
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