Маурисио Почеттино разочарован последним сезоном "Игры престолов"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что остался разочарован последним сезоном популярного сериала "Игра престолов". Аргентинец также пошутил, что был бы драконом в мире, созданном писателем и сценаристом Джорджем Мартином.

"Я так разочарован. Я был очень разочарован пятой серией восьмого сезона. Сериал потрясающий, но последний сезон сделан в стиле: "нам нужно его закончить, но как же это сделать?"

Это бессмыслица! Не было никакого здравого смысла. Думаю, многие чувствуют то же самое, а не только я. Люди недовольны тем, как все закончилось. Кем бы я был? Драконом! Я сильный, как дракон", - цитирует Почеттино talkSPORT.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Почеттино Тоттенхэм АПЛ
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