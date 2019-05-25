Владельцы "ПСЖ" ведут переговоры о покупке "Лидса"

Компания Qatar Sports Investments, являющаяся фактическим хозяином французского "ПСЖ", планирует приобрести "Лидс".По информации Financial Times, QSI уже несколько месяцев общается с владельцем "Лидса" Андреа Радридзани, пытаясь договорится о покупке доли в английском клубе. Причем катарская компания хочет владеть контрольным пакетом акций.К Радридзани обратились шесть потенциальных инвесторов, один из которых QSI. Итальянец же хочет продать миноритарный пакет акций и пока не уверен, с каким инвестором стоит продолжить сотрудничество.