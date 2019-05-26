"Ливерпуль" не намерен подписывать капитана "Реала" Рамоса

"Ливерпуль" отрицает заинтересованность в подписании капитана "Реала" Серхио Рамоса.Ранее в СМИ сообщалось, что услугами испанца заинтересовались "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и один из китайских клубов. Возможный уход Рамоса объясняют в частности конфликтом игрока с президентом команды Флорентино Пересом.Однако "Ливерпуль" не намерен подписывать Рамоса, сообщает Mirror со слов своего источника в английском клубе.