"Ливерпуль" не намерен подписывать капитана "Реала" Рамоса

"Ливерпуль" отрицает заинтересованность в подписании капитана "Реала" Серхио Рамоса.

Ранее в СМИ сообщалось, что услугами испанца заинтересовались "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и один из китайских клубов. Возможный уход Рамоса объясняют в частности конфликтом игрока с президентом команды Флорентино Пересом.

Однако "Ливерпуль" не намерен подписывать Рамоса, сообщает Mirror со слов своего источника в английском клубе.

Sport24.ru
Теги: Ливерпуль АПЛ Реал Рамос Ла Лига
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