Александр Зинченко: я был очень близок к уходу в "Бетис" прошлым летом

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что он ранее мог перейти в "Бетис".

"Я был очень близок к уходу из "Манчестер Сити" в "Бетис" прошлым летом. Мои представители были там, но, к счастью, трансфер сорвался. Конечно, моей целью было остаться в "Манчестер Сити", но, к сожалению, не всегда все зависит от игрока", - цитирует Зинченко Tribuna.com.
Теги: Зинченко Манчестер Сити
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