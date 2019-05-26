Александр Зинченко: я был очень близок к уходу в "Бетис" прошлым летом
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что он ранее мог перейти в "Бетис".
"Я был очень близок к уходу из "Манчестер Сити" в "Бетис" прошлым летом. Мои представители были там, но, к счастью, трансфер сорвался. Конечно, моей целью было остаться в "Манчестер Сити", но, к сожалению, не всегда все зависит от игрока", - цитирует Зинченко Tribuna.com.
"Я был очень близок к уходу из "Манчестер Сити" в "Бетис" прошлым летом. Мои представители были там, но, к счастью, трансфер сорвался. Конечно, моей целью было остаться в "Манчестер Сити", но, к сожалению, не всегда все зависит от игрока", - цитирует Зинченко Tribuna.com.