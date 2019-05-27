Сводный брат владельца "Ман Сити" согласовал покупку "Ньюкасла"

У "Ньюкасла" в ближайшее время может смениться владелец.Клуб хочет приобрести шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, сводный брат владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура."По данным Daily Mail, Майк Эшли согласился продать "Ньюкасл" за 350 миллионов фунтов. В официальном заявлении представители шейха подтвердили, что сделка согласована. "Ньюкасл" также заявил, что это правда.Шейх Халид и его окружение намерены сохранить в команде главного тренера Рафаэля Бенитеса.