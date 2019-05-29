Фанаты "Наполи" вывесили перед домом Сарри баннер с просьбой не переходить в "Ювентус"

Фанаты "Наполи" вывесили предупреждающий баннер перед жильем экс-наставника неаполитанцев Маурицио Сарри.Болельщики оригинально попросили нынешнего тренера лондонского "Челси" не "предавать" их, соглашаясь на должность в туринском "Ювентусе".В СМИ писали, что Сарри является главным претендентом на замену Массимилиано Аллегри, который недавно освободил должность."Босс, не предавайте своих людей. Неаполь любит тебя", — сказано в баннере, который был вывешен напротив дома Сарри в Тоскане.