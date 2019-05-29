Маурицио Сарри: с уважением относимся к решению Азара покинуть клуб

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы в финале Лиги Европы над "Арсеналом" (4:1) оценил игру форварда команды Эдена Азара, который, скорее всего, летом покинет клуб."Восхитительный футболист. Мне потребовалось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это потрясающий парень. Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению", - цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.