Маурицио Сарри: с уважением относимся к решению Азара покинуть клуб

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы в финале Лиги Европы над "Арсеналом" (4:1) оценил игру форварда команды Эдена Азара, который, скорее всего, летом покинет клуб.

"Восхитительный футболист. Мне потребовалось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это потрясающий парень. Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению", - цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.
Теги: Сарри Азар Челси
Сегодня, 10:36
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