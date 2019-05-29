Унаи Эмери: у "Арсенала" большое имя в мировом футболе

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о трансферах в летнее межсезонье."Многие футболисты хотят играть в "Арсенале", у нас большое имя в мировом футболе. Пока не знаю, какие у нас будут трансферы, но мы работаем в этом направлении. Также у нас много талантливых молодых игроков. Так что насчет будущего я настроен позитивно", - цитирует Эмери Goal.