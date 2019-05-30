"Реал" сегодня сделает финальное предложение по Азару
Мадридский "Реал" сегодня сделает финальное предложение по трансферу полузащитника "Челси" Эдена Азара.
По информации AS, мадридский клуб готов заплатить за 28-летнего бельгийца 115 млн фунтов.
Азар накануне выиграл Лигу Европы в качестве игрока "Челси" и попрощался с болельщиками лондонской команды.
Ожидается, что Азар прилетит в Испанию в субботу, а презентация запланирована на 3 июня.
Sport24.ru
По информации AS, мадридский клуб готов заплатить за 28-летнего бельгийца 115 млн фунтов.
Азар накануне выиграл Лигу Европы в качестве игрока "Челси" и попрощался с болельщиками лондонской команды.
Ожидается, что Азар прилетит в Испанию в субботу, а презентация запланирована на 3 июня.
Sport24.ru