"Реал" сегодня сделает финальное предложение по Азару

Мадридский "Реал" сегодня сделает финальное предложение по трансферу полузащитника "Челси" Эдена Азара.

По информации AS, мадридский клуб готов заплатить за 28-летнего бельгийца 115 млн фунтов.

Азар накануне выиграл Лигу Европы в качестве игрока "Челси" и попрощался с болельщиками лондонской команды.

Ожидается, что Азар прилетит в Испанию в субботу, а презентация запланирована на 3 июня.

Sport24.ru
Теги: Реал Ла Лига Азар Челси АПЛ
Сегодня, 20:31
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