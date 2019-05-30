Серхио Рамос: считаю Азара лучшим игроком

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о возможно переходе полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара."Я считаю его лучшим игроком. У меня все еще есть желание добиваться славы и выигрывать титулы, и я с оптимизмом смотрю на ближайшие перспективы "Реала" с новыми игроками, которые придут к нам", - сказал Рамос на пресс-конференции.