Тедди Шерингем: Бэйл не победит в войне с Зиданом. Посоветовал бы ему убираться из "Реала"

Бывший форвард "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем прокомментировал ситуацию Гарета Бэйла в "Реале"."Зидан в основном говорит лишь: "Я хочу, чтобы Бэйл ушел". Я не думаю, что Гарет победит в этой войне.Если бы я связался с Гаретом Бейлом и должен был дать ему совет, то сказал бы ему: "Убирайся оттуда. Не беспокойся о тех 30 миллионах фунтов, которые можешь там заработать в течение следующих двух лет. Тебе понравится твоя жизнь намного больше, если уйдешь из "Реала" и будешь играть в футбол за клуб, где тебя будут любить", - цитирует Шерингема AS.