"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "ПСЖ" Тома Менье

Защитник "ПСЖ" Тома Менье может продолжить карьеру в "Арсенале", сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.Лондонский клуб готов заключить с футболистом контракт на 5 лет. В услугах 27-летнего бельгийца заинтересован главный тренер "канониров" Унаи Эмери.В прошлом сезоне Менье провел за "ПСЖ" 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.