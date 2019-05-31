"Реал" вынужден перенести дату презентации Азара

"Реал" не успеет оформить трансфер полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азар в запланированные сроки.

По информации AS, ожидалось, что испанский клуб представит бельгийца 3 июня, однако из-за сложного хода переговоров дату пересмотрели.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В финале Лиги Европы против лондонского "Арсенала", который прошел в Баку, "синие" одержали победу со счетом 4:1. Азар в матче оформил дубль и отдал результативную передачу.

"Газета.ру"
Теги: Азар Реал Челси Ла Лига АПЛ
Сегодня, 19:06
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