"Реал" вынужден перенести дату презентации Азара

"Реал" не успеет оформить трансфер полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азар в запланированные сроки.По информации AS, ожидалось, что испанский клуб представит бельгийца 3 июня, однако из-за сложного хода переговоров дату пересмотрели.Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В финале Лиги Европы против лондонского "Арсенала", который прошел в Баку, "синие" одержали победу со счетом 4:1. Азар в матче оформил дубль и отдал результативную передачу.