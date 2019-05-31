Маурисио Почеттино: "Ливерпуль" наряду с "Ман Сити" лучшая команда Англии

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпуль" высоко оценил уровень соперника, передает пресс-служба УЕФА."Ливерпуль" - отличная команда. Думаю, наряду с "Манчестер Сити" это лучшая команда Англии. Они до последнего сражались за титул в премьер-лиге и, конечно, невероятно сыграли в Лиге чемпионов. Это заслуга Юргена Клоппа, фантастического тренера... Для нас завтра важна только победа. Мы хотим войти в историю футбола. Мы очень хорошо знаем, что нужно делать", - сказал тренер.