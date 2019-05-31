Жозе Моуринью назвал ключевых игроков "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"

Португальский специалист Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом"."Если нужно выбрать по одному ключевому игроку, то у "Ливерпуля" это был бы Вирджил ван Дейк. У "Тоттенхэма" я бы назвал Кристиана Эриксена, потому что они вышли в финал без Гарри Кейна", - цитирует Моуринью Eleven Sports.По мнению португальца, обе команды проделали невероятный путь к финалу."Они подходят к игре как гиганты, абсолютно уверенные в предстоящем разгроме соперника. Это будет финал, в котором обе команды будут считать, что трофей уже у них", - заключил Моуринью.