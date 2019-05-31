Рафаэль Бенитес может уйти из "Ньюкасла" и возглавить "Рому"

Тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес находится в числе кандидатов на пост нового главного тренера "Ромы". Как сообщает The Sun, испанский специалист может покинуть "Ньюкасл" из-за грядущей смены руководства клуба.Ранее "Рома" уволила с поста главного тренера Эусебио Ди Франческо и назначила Клаудио Раньери. "Рома" не смогла выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона Серии А. На пост тренера "Ромы" теперь претендуют также Маурицио Сарри, Жозе Моуриньо и Лоран Блан.Сам Бенитес сейчас находится в Мадриде и планирует посетить финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".