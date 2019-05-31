СМИ: "Челси" согласился отпустить Сарри

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри близок к назначению в "Ювентус".

Руководство лондонского клуба согласилось отпустить 60-летнего специалиста, чтобы тот мог возглавить "Юве", сообщает Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу, который очень близок к Сарри.

"СЭ"
Теги: Челси Сарри АПЛ
Сегодня, 01:58
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