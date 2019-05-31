Джанлуиджи Доннарумма интересен "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма в летнее трансферное окно может сменить клуб.

Как сообщает Corriere della Sera, в услугах 20-летнего голкипера заинтересован "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за него 60 миллионов евро.

Доннарумма провел за "Милан" 164 матча и пропустил 166 голов.
Теги: Доннарума Милан Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:41
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