Джанлуиджи Доннарумма интересен "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма в летнее трансферное окно может сменить клуб.Как сообщает Corriere della Sera, в услугах 20-летнего голкипера заинтересован "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за него 60 миллионов евро.Доннарумма провел за "Милан" 164 матча и пропустил 166 голов.