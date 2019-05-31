Джанлуиджи Доннарумма интересен "Манчестер Юнайтед"
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма в летнее трансферное окно может сменить клуб.
Как сообщает Corriere della Sera, в услугах 20-летнего голкипера заинтересован "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за него 60 миллионов евро.
Доннарумма провел за "Милан" 164 матча и пропустил 166 голов.
Как сообщает Corriere della Sera, в услугах 20-летнего голкипера заинтересован "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за него 60 миллионов евро.
Доннарумма провел за "Милан" 164 матча и пропустил 166 голов.