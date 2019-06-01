"Арсенал" летом может продать Озила из-за его высокой зарплаты

"Арсенал" в летнее трансферное окно готов расстаться с полузащитником Месутом Озилом.

Как сообщает London Evening Standard, причиной этому может послужить высокая зарплата футболиста. Лондонский клуб хотел бы разгрузить платежную ведомость. Озил зарабатывает в "Арсенале" 350 тысяч фунтов в неделю.
Теги: Арсенал Озил
Сегодня, 14:36
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