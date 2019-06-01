Сарри заявил руководству "Челси" о желании покинуть клуб

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри попросил руководство клуба отпустить его.По информации Sky Sport Italia, о своем желании покинуть английскую команду специалист объявил директору "Челси" Мариной Грановской, которая пообещала обсудить этот вопрос с владельцем клуба Романом Абрамовичем.Отмечается, что Сарри договорился о назначении на пост главного тренера туринского "Ювентуса". "Челси" рассматривает на место итальянца бывшего полузащитника команды Фрэнка Лэмпарда, возглавляющего "Дерби Каунти".