Сарри заявил руководству "Челси" о желании покинуть клуб

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри попросил руководство клуба отпустить его.

По информации Sky Sport Italia, о своем желании покинуть английскую команду специалист объявил директору "Челси" Мариной Грановской, которая пообещала обсудить этот вопрос с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Отмечается, что Сарри договорился о назначении на пост главного тренера туринского "Ювентуса". "Челси" рассматривает на место итальянца бывшего полузащитника команды Фрэнка Лэмпарда, возглавляющего "Дерби Каунти".

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси АПЛ
Сегодня, 16:38
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