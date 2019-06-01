Жозе Моуринью: преимущество Роналду - в его ДНК. Он будет таким до конца
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал основные качества, которые делают форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду особенным футболистом.
"Разница между Роналду и другими футболистами - в его голове. Его преимущество - в его ДНК. У него есть амбиции, мотивация, личная гордость, а это твои врожденные качества, купить их нельзя.
Роналду будет таким до конца. Особенность его на психологическом уровне", - цитирует Моуринью Mirror.
Sport24.ru
"Разница между Роналду и другими футболистами - в его голове. Его преимущество - в его ДНК. У него есть амбиции, мотивация, личная гордость, а это твои врожденные качества, купить их нельзя.
Роналду будет таким до конца. Особенность его на психологическом уровне", - цитирует Моуринью Mirror.
Sport24.ru