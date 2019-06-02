Диллон Хугеверф объявил о переходе в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий амстердамского "Аякса" Диллон Хугеверф объявил о переходе в английский "Манчестер Юнайтед" в своем инстаграме. Об этом сообщает The Sun.

16-летняя звезда голландского клуба отклонила предложение руководства "Аякса" о продлении контракта.

В видео, опубликованном футболистом в инстаграме, он стоит в форме амстердамской команды, которая трансформируется в экипировку манкунианцев, после того, как он крестится.

В сезоне-2018/19 Хугеверф провел 26 матчей в составе молодежных команд "Аякса" разных возрастов. Он стал автором десяти голов и шести результативных передач.


"Газета.ру"
Теги: Аякс Манчестер Юнайтед АПЛ
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