Ромелу Лукаку может покинуть "МЮ"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может перебраться в "ПСЖ».
Как сообщает Calciomercato.com, 26-летнего нападающего "красных дьяволов" также в своих рядах хочет видеть "Интер".
Рыночная трансферная стоимость нападающего колеблется в районе € 85 млн.
"Газета.ру"
Как сообщает Calciomercato.com, 26-летнего нападающего "красных дьяволов" также в своих рядах хочет видеть "Интер".
Рыночная трансферная стоимость нападающего колеблется в районе € 85 млн.
"Газета.ру"