Ромелу Лукаку может покинуть "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может перебраться в "ПСЖ».Как сообщает Calciomercato.com, 26-летнего нападающего "красных дьяволов" также в своих рядах хочет видеть "Интер".Рыночная трансферная стоимость нападающего колеблется в районе € 85 млн.