Ромелу Лукаку может покинуть "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может перебраться в "ПСЖ».

Как сообщает Calciomercato.com, 26-летнего нападающего "красных дьяволов" также в своих рядах хочет видеть "Интер".

Рыночная трансферная стоимость нападающего колеблется в районе € 85 млн.

"Газета.ру"
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 22:25
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