Адриена Рабьо может перейти в "МЮ" или "Эвертон"

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" поспорят за полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо.Как сообщает Telefoot, представители 24-летнего футболиста уже ведут переговоры по поводу перехода игрока в один из английских клубов. "МЮ" готов предложить Рабьо контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год.Рабьо покинет "ПСЖ" летом на правах свободного агента. Его контракт с парижским клубом истекает в конце июня. В составе "ПСЖ" он не играл с декабря из-за отказа продлевать контракт.