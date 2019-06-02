Адриена Рабьо может перейти в "МЮ" или "Эвертон"

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" поспорят за полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо.

Как сообщает Telefoot, представители 24-летнего футболиста уже ведут переговоры по поводу перехода игрока в один из английских клубов. "МЮ" готов предложить Рабьо контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год.

Рабьо покинет "ПСЖ" летом на правах свободного агента. Его контракт с парижским клубом истекает в конце июня. В составе "ПСЖ" он не играл с декабря из-за отказа продлевать контракт.

Sport24.ru
Теги: Рабьо ПСЖ Лига 1 Манчестер Юнайтед Эвертон АПЛ
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