"Челси" передумал увольнять Сарри. "Ювентусу" придется заплатить за него компенсацию
"Ювентус" твердо намерен переманить главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.
Как сообщает The Independent, лондонский клуб передумал увольнять итальянского специалиста, поэтому чемпионы Италии должны будут заплатить компенсацию в размере 5 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что руководство "Челси" дало разрешение 60-летнему Сарри покинуть клуб. Также специалиста заметили в отеле Милана, который "Ювентус" использует в качестве базы для переговоров.
Sport24.ru
Как сообщает The Independent, лондонский клуб передумал увольнять итальянского специалиста, поэтому чемпионы Италии должны будут заплатить компенсацию в размере 5 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что руководство "Челси" дало разрешение 60-летнему Сарри покинуть клуб. Также специалиста заметили в отеле Милана, который "Ювентус" использует в качестве базы для переговоров.
Sport24.ru