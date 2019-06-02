"Ливерпуль" хочет повысить Клоппу зарплату до 10 млн фунтов в год

Руководство "Ливерпуля" хочет повысить зарплату главному тренеру клуба Юргену Клоппу после победы в Лиге чемпионов.Сейчас зарплата Клоппа составляет 7 млн фунтов в год. Как утверждает Daily Mail, "Ливерпуль" намерен предложить немецкому специалисту продление контракта до 2023 года с повышением зарплаты до 10 млн фунтов.