Федерико Бернардески считает Сарри подходящим тренером для "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески считает, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри идеально подошел бы для работы в туринском клубе."Не хочу высказываться по поводу следующего тренера "Ювентуса". У нас есть замечательные руководители, и кто бы ни пришел, он будет выполнять поставленную задачу и привнесет что-то новое для каждого футболиста. Как футболист, могу сказать, что Сарри является для "Ювентуса" подходящим тренером, но я не знаю, придет он в клуб или нет", - цитирует Бернардески Football Italia.