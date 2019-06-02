Федерико Бернардески считает Сарри подходящим тренером для "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески считает, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри идеально подошел бы для работы в туринском клубе.

"Не хочу высказываться по поводу следующего тренера "Ювентуса". У нас есть замечательные руководители, и кто бы ни пришел, он будет выполнять поставленную задачу и привнесет что-то новое для каждого футболиста. Как футболист, могу сказать, что Сарри является для "Ювентуса" подходящим тренером, но я не знаю, придет он в клуб или нет", - цитирует Бернардески Football Italia.

Sport24.ru
Теги: Бернардески Сарри Челси АПЛ Ювентус Серия А
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