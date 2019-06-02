Жозе Моуринью назвал свою приоритетную цель на будущее

Известный португальский специалист Жозе Моуринью рассказал о планах и целях на будущее.

"Выиграть чемпионат в пятой стране или выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом — это то, что я хотел бы сделать. Но я думаю не только об этом. Я хочу возглавить проект, где я буду счастлив, а не только побеждать.

Я заслужил право сам решать, где работать. Я абсолютно спокоен. Это произойдет если не сейчас, то позже", - цитирует Моуринью AS.

Sport24.ru
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 08:15
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