Фанаты "Манчестер Юнайтед" требуют продать Санчеса из-за лайка

Фанаты "Манчестер Юнайтед" раскритиковали нападающего Алексиса Санчеса за то, что он поставил в инстаграме лайк под фотографией полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена с кубком Лиги чемпионов.

Поклонники "красных дьяволов" в комментариях под записью потребовали продать чилийского футболиста. Некоторые пользователи отметили, что Санчес ранее выступал вместе с Окслейд-Чемберленом в лондонском "Арсенале", и их связывают дружеские отношения.

"Газета.ру"
Теги: Санчес Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 17:12
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