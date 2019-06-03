Фанаты "Манчестер Юнайтед" требуют продать Санчеса из-за лайка

Фанаты "Манчестер Юнайтед" раскритиковали нападающего Алексиса Санчеса за то, что он поставил в инстаграме лайк под фотографией полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена с кубком Лиги чемпионов.Поклонники "красных дьяволов" в комментариях под записью потребовали продать чилийского футболиста. Некоторые пользователи отметили, что Санчес ранее выступал вместе с Окслейд-Чемберленом в лондонском "Арсенале", и их связывают дружеские отношения.