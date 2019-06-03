"Тоттенхэм" провел переговоры с Себальосом

"Тоттенхэм" провел переговоры с полузащитником мадридского "Реала" Даниелем Сьосом, передает footballinsider247.com.

По информации издания, хавбек рассматривается как кандидатура на замену полузащитнику Кристиану Эриксену, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Сьос принял участие в 34 матчах на клубном уровне, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года.

"Газета.ру"
Теги: Себальос Тоттенхэм Реал АПЛ Ла Лига
Сегодня, 17:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама