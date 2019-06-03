"Тоттенхэм" провел переговоры с Себальосом

"Тоттенхэм" провел переговоры с полузащитником мадридского "Реала" Даниелем Сьосом, передает footballinsider247.com.По информации издания, хавбек рассматривается как кандидатура на замену полузащитнику Кристиану Эриксену, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.В прошедшем сезоне Сьос принял участие в 34 матчах на клубном уровне, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года.