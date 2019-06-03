"Ювентус" готов выплатить "Челси" компенсацию за уход Сарри

"Челси" не стал увольнять своего нынешнего наставника Маурицио Сарри.

Итальянец желает работать в "Ювентусе". Как сообщает The Independent, теперь чемпионы Италии обязаны выплатить компенсацию за досрочный разрыв тренером контракта

Сумма составляет ? 5 млн.

Стоит отметить, что Сарри работает в "Челси" с лета 2018 года и в первый же сезон добился с "синими" победы в Лиге Европы.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Ювентус Челси АПЛ Серия А
Вчера, 23:44
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