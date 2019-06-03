"Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Мэдисона

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэдисон близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает Independent.

Манкунианцы лидируют в борьбе за игрока. Сумма трансфера составит 76 млн долларов. Игроком также активно интересуется "Ман Сити".

Мэдисон перешел в "Лестер" прошлым летом из "Норвича" за 25 млн.
Теги: Мэдисон Манчестер Юнайтед Лестер АПЛ
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