"Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Мэдисона

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэдисон близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает Independent.Манкунианцы лидируют в борьбе за игрока. Сумма трансфера составит 76 млн долларов. Игроком также активно интересуется "Ман Сити".Мэдисон перешел в "Лестер" прошлым летом из "Норвича" за 25 млн.