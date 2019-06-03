"Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Мэдисона
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэдисон близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает Independent.
Манкунианцы лидируют в борьбе за игрока. Сумма трансфера составит 76 млн долларов. Игроком также активно интересуется "Ман Сити".
Мэдисон перешел в "Лестер" прошлым летом из "Норвича" за 25 млн.
Манкунианцы лидируют в борьбе за игрока. Сумма трансфера составит 76 млн долларов. Игроком также активно интересуется "Ман Сити".
Мэдисон перешел в "Лестер" прошлым летом из "Норвича" за 25 млн.