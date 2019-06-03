"Манчестер Сити" намерен приобрести Родри

Полузащитник "Атлетико" Родри летом может продолжить карьеру в Англии.Футболиста намерен подписать "Манчестер Сити", сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо. Английский клуб готов выложить за 22-летнего игрока 70 миллионов евро.В минувшем сезоне Родри провел 47 матчей и забил три мяча.