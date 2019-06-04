Леонид Слуцкий: АПЛ - самая крутая лига в мире, в ней есть всё, за что мы любим футбол
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий "Витесс", поделился мнением об английской Премьер-лиге, матчи которой в скором времени будут доступны на платформе Okko Спорт.
"Английская Премьер-лига – это самая крутая лига в мире. Даже если смотреть по статистике: обладатель Лиги чемпионов и Лиги Европы – английские команды, но это самая банальная вещь, по которой можно оценивать. Каждая игра в Англии – это невероятные эмоции, это потрясающее сочетание классического английского характера с его бойцовскими качествами с великолепной техникой и мастерством лучших игроков мира. Также АПЛ – это баланс между европейскими и английскими специалистами, это разные стили, непредсказуемость и борьба до последней секунды. Английская лига – полнейшая глобализация, ведь здесь работает самое большое количество ведущих игроков и тренеров. В Англии потрясающая атмосфера трибун, показ матчей, здесь всегда много интриги. Всё, за что мы любим футбол, в изобилии есть в показе и в самой английской Премьер-лиге. Смотрите английский футбол", - цитирует Слуцкого "Чемпионат.сом".
"Английская Премьер-лига – это самая крутая лига в мире. Даже если смотреть по статистике: обладатель Лиги чемпионов и Лиги Европы – английские команды, но это самая банальная вещь, по которой можно оценивать. Каждая игра в Англии – это невероятные эмоции, это потрясающее сочетание классического английского характера с его бойцовскими качествами с великолепной техникой и мастерством лучших игроков мира. Также АПЛ – это баланс между европейскими и английскими специалистами, это разные стили, непредсказуемость и борьба до последней секунды. Английская лига – полнейшая глобализация, ведь здесь работает самое большое количество ведущих игроков и тренеров. В Англии потрясающая атмосфера трибун, показ матчей, здесь всегда много интриги. Всё, за что мы любим футбол, в изобилии есть в показе и в самой английской Премьер-лиге. Смотрите английский футбол", - цитирует Слуцкого "Чемпионат.сом".