Марко Арнаутович может продолжить карьеру в Италии

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович попал в сферу интересов "Интера", сообщает The Sun.

В услугах футболиста заинтересован новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте. Сумма трансфера может составить порядка 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Арнаутович провел 30 матчей за "Вест Хэм", забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
Теги: Арнаутович Вест Хэм Интер Серия А АПЛ
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