Марко Арнаутович может продолжить карьеру в Италии
Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович попал в сферу интересов "Интера", сообщает The Sun.
В услугах футболиста заинтересован новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте. Сумма трансфера может составить порядка 35 миллионов евро.
В минувшем сезоне Арнаутович провел 30 матчей за "Вест Хэм", забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
В услугах футболиста заинтересован новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте. Сумма трансфера может составить порядка 35 миллионов евро.
В минувшем сезоне Арнаутович провел 30 матчей за "Вест Хэм", забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.