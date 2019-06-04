Марко Арнаутович может продолжить карьеру в Италии

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович попал в сферу интересов "Интера", сообщает The Sun.В услугах футболиста заинтересован новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте. Сумма трансфера может составить порядка 35 миллионов евро.В минувшем сезоне Арнаутович провел 30 матчей за "Вест Хэм", забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.