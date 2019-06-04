Юнгберг станет помощником Эмери

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Швеции Фредерик Юнгберг войдет в тренерский штаб Унаи Эмери. Об этом сообщает BBC.Год назад 42-летний Юнгберг возглавил молодежную команду "канониров" (U-23). В качестве игрока Фредерик защищал цвета лондонцев с 1998 по 2007 год. В общей сложности он провел 325 матчей, забил 71 гол при 35 результативных передачах и завоевал в составе команды 6 трофеев.За сборную Швеции Юнгберг провел 75 матчей и забил 14 голов. Был капитаном национальной команды с августа 2006 по конец июня 2008 года. Дважды получил награду лучшему шведскому футболисту года.