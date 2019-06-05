Нуну Эшпириту Санту может возглавить "Челси"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту может возглавить "Челси", cообщает Guardian.

Нынешний наставник лондонского клуба Маурицио Сарри, скорее всего, покинет "синих" и примет "Ювентус". Руководство "Челси" рассматривает Саунту кандидатом на должность главного тренера.

Эшпириту Санту с "Вулверхэмптоном" в прошлом сезоне занял 7-е место в АПЛ.
Теги: Санту Челси Вулверхэмптон
Сегодня, 12:44
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