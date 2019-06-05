Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту может возглавить "Челси", cообщает Guardian.Нынешний наставник лондонского клуба Маурицио Сарри, скорее всего, покинет "синих" и примет "Ювентус". Руководство "Челси" рассматривает Саунту кандидатом на должность главного тренера.Эшпириту Санту с "Вулверхэмптоном" в прошлом сезоне занял 7-е место в АПЛ.