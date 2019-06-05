"Интер" близок к приобретению Джака
Миланский "Интер" может купить хавбека английского "Арсенала" и сборной Швейцарии Гранита Джака.
По информации RSI Sport, нерадзурри хотят договориться с полузащитником о личном контракте.
Сам Джака не отрицает факт переговоров.
В то же время итальянские СМИ отрицают информацию об этом. Так, Sportitalia утверждает, что руководство итальянского клуба не связывалось с футболистом.
"Арсенал" приобрел хавбека летом 2016 года у "Боруссии" за €45 млн.
"Газета.ру"
По информации RSI Sport, нерадзурри хотят договориться с полузащитником о личном контракте.
Сам Джака не отрицает факт переговоров.
В то же время итальянские СМИ отрицают информацию об этом. Так, Sportitalia утверждает, что руководство итальянского клуба не связывалось с футболистом.
"Арсенал" приобрел хавбека летом 2016 года у "Боруссии" за €45 млн.
"Газета.ру"