"Интер" близок к приобретению Джака

Миланский "Интер" может купить хавбека английского "Арсенала" и сборной Швейцарии Гранита Джака.

По информации RSI Sport, нерадзурри хотят договориться с полузащитником о личном контракте.

Сам Джака не отрицает факт переговоров.

В то же время итальянские СМИ отрицают информацию об этом. Так, Sportitalia утверждает, что руководство итальянского клуба не связывалось с футболистом.

"Арсенал" приобрел хавбека летом 2016 года у "Боруссии" за €45 млн.

"Газета.ру"
Теги: Интер Серия А Джака Арсенал АПЛ
Сегодня, 16:40
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