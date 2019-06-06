Кейлор Навас может перейти в "МЮ"

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю мадридского "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлору Навасу.

По информации AS, в кандидатуре игрока также заинтересован французский "Пари Сен-Жермен". Французский клуб хочет заменить костариканцем покинувшего команду Джанлуиджи Буффона.

Также на приобретение голкипера сливочных претендуют португальские "Бенфика" и "Порту".

Навас мог перейти в "МЮ" еще в 2015 году. Тогда он должен был стать частью сделки по трансферу Давида Де Хеа, которая сорвалась из-за бюрократической ошибки. Представители "Манчестер Юнайтед" поздно отправили факс.

"Газета.ру"
Теги: Навас Манчестер Юнайтед Реал АПЛ Ла Лига
Вчера, 23:00
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