Кейлор Навас может перейти в "МЮ"

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю мадридского "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлору Навасу.По информации AS, в кандидатуре игрока также заинтересован французский "Пари Сен-Жермен". Французский клуб хочет заменить костариканцем покинувшего команду Джанлуиджи Буффона.Также на приобретение голкипера сливочных претендуют португальские "Бенфика" и "Порту".Навас мог перейти в "МЮ" еще в 2015 году. Тогда он должен был стать частью сделки по трансферу Давида Де Хеа, которая сорвалась из-за бюрократической ошибки. Представители "Манчестер Юнайтед" поздно отправили факс.