"Манчестер Юнайтед" может купить Тилеманса

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс, во второй части минувшего сезона выступавший на правах аренды за "Лестер", в летнее трансферное окно может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Independent.

Манкунианцы видят в лице 21-летнего бельгийца замену французу Полю Погба, который летом может покинуть команду. Им активно интересуются "Реал"и "Ювентус".

Трансферная стоимость Тилеманса оценивается в 22 млн евро.
Теги: Тилеманс Манчестер Юнайтед Лестер Монако
Сегодня, 11:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама