"Манчестер Юнайтед" может купить Тилеманса

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс, во второй части минувшего сезона выступавший на правах аренды за "Лестер", в летнее трансферное окно может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Independent.Манкунианцы видят в лице 21-летнего бельгийца замену французу Полю Погба, который летом может покинуть команду. Им активно интересуются "Реал"и "Ювентус".Трансферная стоимость Тилеманса оценивается в 22 млн евро.