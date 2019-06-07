Эден Азар возьмет в "Реале" номер Роналду

Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар близок к переходу в мадридский "Реал".

Отмечается, что в официальном магазине "сливочных" в аэропорту Барселоны уже начали продавать игровые майки с фамилией бельгийца.

По информации Real Madrid Info, Азар возьмет седьмой игровой номер, под которым ранее выступал португальский форвард Криштиану Роналду, летом 2018 года перешедший в туринский "Ювентус". В "Челси" бельгийский вингер играл под десятым номером.

Ранее сообщалось, что "Реал" практически согласовал с лондонским клубом трансфер Азара. Отмечается, что руководство "синих" требует от мадридского клуба выплаты отступных в размере €100 млн.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал Азар Челси АПЛ Ла Лига
Сегодня, 21:27
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