Янник Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра-Карраско попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает Nieuwsblad.b.

Отмечается, что агент 25-летнего футболиста уже ведет переговоры с лондонским клубом.

В минувшем сезоне Карраско сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.
Теги: Карраско Арсенал
Сегодня, 08:42
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