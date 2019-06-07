Янник Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в Англии
Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра-Карраско попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает Nieuwsblad.b.
Отмечается, что агент 25-летнего футболиста уже ведет переговоры с лондонским клубом.
В минувшем сезоне Карраско сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.
Отмечается, что агент 25-летнего футболиста уже ведет переговоры с лондонским клубом.
В минувшем сезоне Карраско сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.