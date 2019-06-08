Эрдоган стал свидетелем на свадьбе Озила

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

Как сообщает Daily Mail, бракосочетание прошло в Стамбуле. Глава государства произнес речь на церемонии бракосочетания и пожелал молодоженам долгих лет в браке.

Ранее сообщалось, что Озил посетил дворец Долмабахче, где была проведена встреча с Эрдоганом.

Стоит отметить, что президент и футболист встречаются не в первый раз. Озил также нанес визит Эрдогану перед чемпионатом мира — 2018 и подарил политику футболку лондонского клуба.

"Газета.ру"
Теги: Озил Арсенал
Сегодня, 16:48
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