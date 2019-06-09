Джорджиньо Вайналдум: Ван Дейк заслужил "Золотой мяч"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум считает, что его одноклубник и партнер по сборной Голландии Виргил ван Дейк может получить "Золотой мяч"."Он провел отличный сезон и может остановить любого. Это лучший защитник мира. Если оценить его сезон, он заслуживает "Золотой мяч", но решать не нам", - цитирует Вайналдума AFP.