Джорджиньо Вайналдум: Ван Дейк заслужил "Золотой мяч"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум считает, что его одноклубник и партнер по сборной Голландии Виргил ван Дейк может получить "Золотой мяч".

"Он провел отличный сезон и может остановить любого. Это лучший защитник мира. Если оценить его сезон, он заслуживает "Золотой мяч", но решать не нам", - цитирует Вайналдума AFP.

"СЭ"
Теги: Вайналдум ван Дейк Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 22:16
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