"МЮ" продлит контракт с Лингардом

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с нападающим Джесси Лингардом.

Как сообщает The Mail, в подписании нового соглашения с 26-летним англичанином лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

Зарплата Лингарда увеличится на 25 процентов. Действующее соглашение форварда с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2021 года.

"СЭ"
Теги: Лингард Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 00:30
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