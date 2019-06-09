"МЮ" продлит контракт с Лингардом

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с нападающим Джесси Лингардом.Как сообщает The Mail, в подписании нового соглашения с 26-летним англичанином лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.Зарплата Лингарда увеличится на 25 процентов. Действующее соглашение форварда с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2021 года.