"МЮ" продлит контракт с Лингардом
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с нападающим Джесси Лингардом.
Как сообщает The Mail, в подписании нового соглашения с 26-летним англичанином лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.
Зарплата Лингарда увеличится на 25 процентов. Действующее соглашение форварда с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2021 года.
"СЭ"
Как сообщает The Mail, в подписании нового соглашения с 26-летним англичанином лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.
Зарплата Лингарда увеличится на 25 процентов. Действующее соглашение форварда с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2021 года.
"СЭ"