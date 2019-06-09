"Манчестер Юнайтед" нашел замену Погба

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Как утверждает Evening Standard, "красные дьяволы" рассматривают 27-летнего датчанина в качестве замены хавбеку Полю Погба, который может стать игроком "Реала".

Эриксен готов покинуть "Тоттенхэм". Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро. Его соглашение со "шпорами" рассчитано до 30 июня 2020 года.

"СЭ"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 01:10
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