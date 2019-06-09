"МЮ" отказался менять Лукаку на Перишича и доплату

"Манчестер Юнайтед" отказался от предложения "Интера" по трансферу Ромелу Лукаку. Нерадзурри предложили за бельгийца хавбека Ивана Перишича и доплату, сообщает Daily Mail.

Перешича много раз за последние годы связывали с переходом в "МЮ". Однако, по данным источника, клуб хочет вернуть 75 млн фунтов, вложенные в приобретение Лукаку у "Эвертона".

На покупке Лукаку настаивает новый главный тренер "Интера" Антонио Конте.

Sport24.ru
Теги: Лукаку Перишич Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:30
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