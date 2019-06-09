"МЮ" отказался менять Лукаку на Перишича и доплату

"Манчестер Юнайтед" отказался от предложения "Интера" по трансферу Ромелу Лукаку. Нерадзурри предложили за бельгийца хавбека Ивана Перишича и доплату, сообщает Daily Mail.Перешича много раз за последние годы связывали с переходом в "МЮ". Однако, по данным источника, клуб хочет вернуть 75 млн фунтов, вложенные в приобретение Лукаку у "Эвертона".На покупке Лукаку настаивает новый главный тренер "Интера" Антонио Конте.